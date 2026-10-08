Attila Mocsi umut dağıttı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor’da 26 yaşındaki Macar stoper Attila Mocsi, Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da 26 yaşındaki Macar stoper Attila Mocsi, Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almayı hedeflediklerini söyledi. Milli arada iyi hazırlandıklarını belirten Mocsi, "Neredeyse 3,5 haftalık bir ara oldu. İlk iki haftamızda çok yoğun çalışmalarda bulunduk, çok iyi hazırlandık. Tabii ki kağıt üzerinde Fenerbahçe favori takım olarak görünüyor. Ancak bizler her zaman olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapıp Fenerbahçe karşısında evimizde 1 veya 3 puan almayı hedefleyeceğiz" diye konuştu.