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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Çaykur Rizespor - Orijent maçı ne zaman, saat kaçta?

Çaykur Rizespor - Orijent maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeni sezon öncesi hazırlık kampı çalışmalarını sürdüren Süper Lig temsilcimiz Çaykur Rizespor, hazırlık müsabakasında Hırvatistan ekibi Orijent ile karşı karşıya geliyor. Yeşil-mavili ekibin formu ve yeni transferlerinin sergileyeceği performans merak konusu olurken sporseverler arama motorlarında "Çaykur Rizespor - Orijent maçı ne zaman, saat kaçta?", "Ç.Rizespor - Orijent maçı hangi kanalda, canlı izle", "Rizespor hazırlık maçı şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Çaykur Rizespor - Orijent dostluk maçının yayın saati, yayıncı kanalı ve tüm detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 12:10
Çaykur Rizespor - Orijent maçı ne zaman, saat kaçta?

Çaykur Rizespor-Orijent maçını takip etmek için tıkla!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Çaykur Rizespor, sezon öncesi yurt dışı kampındaki hazırlık maçlarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-mavililer, özel maç kapsamında Hırvatistan 2. Lig ekiplerinden Orijent ile karşı karşıya geliyor. Kritik prova öncesinde yeşil-mavili taraftarlar ve futbolseverler arama motorlarında "Çaykur Rizespor - Orijent maçı ne zaman, saat kaçta?", "Ç.Rizespor - Orijent maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Rizespor hazırlık maçı canlı izle" ve "Çaykur Rizespor maçı şifresiz mi?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor - Orijent karşılaşmasının başlama saati, yayıncı kanalı ve canlı yayın detayları...

ÇAYKUR RİZESPOR - ORIJENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor ile Orijent arasındaki hazırlık müsabakası 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Yeşil-mavili ekibin kamp yaptığı tesiste oynanacak mücadele Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ORIJENT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Çaykur Rizespor taraftarlarının merakla beklediği karşılaşmanın canlı yayın detayları netleşti. Çaykur Rizespor - Orijent mücadelesi, kulübün resmi Çaykur Rizespor YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

RİZESPOR YENİ SEZONA HIRSLI HAZIRLANIYOR

Teknik heyet yönetiminde temposunu artıran Çaykur Rizespor, Orijent mücadelesinde yeni transferlerin durumunu ve taktiksel varyasyonları test etmeyi amaçlıyor. Yeşil-mavililer bu karşılaşmanın ardından hazırlık sürecine devam edecek.

ÇAYKUR RİZESPOR-ORIJENT MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

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