Çaykur Rizespor sıkı hazırlanıyor

Ligde ilk 5'i hedefleyen Çaykur Rizespor, 1 Temmuz'da tesislerinde başladığı yeni sezon hazırlıklarının 2. etabına Erzurum'da devam ettikten sonra 20 Temmuz'dan beri Slovenya'da çalışıyor. Atmacalar, buradaki 4. ve son hazırlık karşılaşmasını 2 Ağustos'ta Hırvatistan'dan Rijeka'yla oynadıktan sonra 3 Ağustos'ta Rize'ye dönecek.
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Ligde ilk 5'i hedefleyen Çaykur Rizespor, 1 Temmuz'da tesislerinde başladığı yeni sezon hazırlıklarının 2. etabına Erzurum'da devam ettikten sonra 20 Temmuz'dan beri Slovenya'da çalışıyor. Atmacalar, buradaki 4. ve son hazırlık karşılaşmasını 2 Ağustos'ta Hırvatistan'dan Rijeka'yla oynadıktan sonra 3 Ağustos'ta Rize'ye dönecek.