Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Atmacalar son olarak Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR'DAN YAPILAN PAYLAŞIM:

Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor'umuz, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşarak sezon sonuna kadar takımımızda oynaması için geçici sözleşme imzalanmıştır.

Başkanımız Ali Zeki Saruhan'ın katıldığı imza töreninde Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 18 resmi maça çıkmıştı.

Ahmed Kutucu'ya "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ