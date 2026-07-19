CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Çaykur Rizespor Ahmed Kutucu'nun transferini resmen duyurdu!

Çaykur Rizespor Ahmed Kutucu'nun transferini resmen duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 19:02 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 19:30
Çaykur Rizespor Ahmed Kutucu'nun transferini resmen duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Atmacalar son olarak Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR'DAN YAPILAN PAYLAŞIM:

Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor'umuz, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşarak sezon sonuna kadar takımımızda oynaması için geçici sözleşme imzalanmıştır.

Başkanımız Ali Zeki Saruhan'ın katıldığı imza töreninde Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 18 resmi maça çıkmıştı.

Ahmed Kutucu'ya "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ

F.Bahçe eski yıldızını yeniden kadrosuna katıyor!
G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
MASAK Uğur aile şirketlerini mercek altına aldı! Babala TV ve Babalayka Film radara takıldı: Milyonlar kazanıp vergi ödemediler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'a transfer oldu!
F.Bahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Belçika Grand Prix'si kazananı Antonelli! Belçika Grand Prix'si kazananı Antonelli! 18:31
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Filenin Efeleri'nin başarısının ardından konuştu TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Filenin Efeleri'nin başarısının ardından konuştu 17:22
Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'a transfer oldu! Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'a transfer oldu! 16:25
Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! 16:22
G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor 16:01
Beşiktaş'tan Süper Lig ekibine transfer! Beşiktaş'tan Süper Lig ekibine transfer! 15:42
Daha Eski
Serdal Adalı'dan Salah açıklaması! Serdal Adalı'dan Salah açıklaması! 15:30
Milliler, Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı Milliler, Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı 15:16
Kartal'ın Midtjylland mesaisi sürüyor! Kartal'ın Midtjylland mesaisi sürüyor! 15:08
Fenerbahçe'ye Sırp 10 numara! Fenerbahçe'ye Sırp 10 numara! 11:56
Türkiye - İran voleybol maçı bilgileri Türkiye - İran voleybol maçı bilgileri 11:43
F.Bahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi F.Bahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi 11:40