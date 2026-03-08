Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Mebude, Ali Sowe.

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Ceesay, Soner, Van de Streek, Ballet, Doğukan, Storm.

ÇAYKUR RİZESPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.