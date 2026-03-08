CANLI SKOR ANA SAYFA
Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI

Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk ediyor. Rize'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 13:31
Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Mebude, Ali Sowe.

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Ceesay, Soner, Van de Streek, Ballet, Doğukan, Storm.

ÇAYKUR RİZESPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

