Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Atmaca tekledi

Atmaca tekledi

Sahasında Trabzonspor derbisini kaybeden Çaykur Rizespor, Başakşehir'e de diş geçiremedi. Evinde son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik elde etti. Düşme hattındaki Başakşehir'in galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 06:50


Süper Lig'de çıkış arayan iki takım Rize'de kozlarını paylaştı. Çaykur Rizespor, Başakşehir'I konuk ettiği maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı. İlk yarıda 15'te Kemen, karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı. 21'de Berat'ın frikiğinde kaleci Erdem topu kornere gönderdi. 37'de Laçi'nin şutunda kaleci Muhammed parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi ve ilk yarı golsüz bitti.

ERDEM DEVLEŞTİ

Maç boyunca kurtarışlarıyla öne çıkan Rizespor'un kalecisi Erdem, 62'de Da Costa'nın vuruşunda kalesinde adeta devleşti ve mutlak golü önledi. 65'te de ceza sahası sağ çaprazdan Buljubasic'in şutunda top kaleci Muhammed'de kaldı ve kalan sürede gol olmayınca maç golsüz sona erdi. Karadeniz ekibi, evinde oynadığı son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak, kötü gidişe son veremedi.

Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt!
