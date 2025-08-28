CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Çaykur Rizespor Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı!

Çaykur Rizespor Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 21:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Taylan Antalyalı ile iki sezonluk anlaşıldığı belirtilerek "Geçtiğimiz sezon Sipay Bodrum FK formasıyla Trendyol Süper Lig'de 24 maçta görev yapan Taylan Antalyalı kendisini 2 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Deneyimli oyuncunun takımla çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada,"Taylan Antalyalı, 18 kez A milli takım kadrosuna davet edildi ve 9 kez ay yıldızlı formayı giydi. 45 kez ise alt yaş kategorilerinde milli formayı terletti. Yeni transferimiz Taylan Antalyalı'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Samsunspor - Panathinaikos | CANLI
Beşiktaş-Lausanne-Sport | CANLI
DİĞER
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten çarpıcı kura yorumu! Şampiyonlar Ligi için mesajı verdi...
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
Beşiktaş'ta o isim kırmızı kart gördü!
G.Saray'da Ederson tamam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dolmabahçe'de büyük protesto! Dolmabahçe'de büyük protesto! 21:11
Kavukcu'dan transfer sözleri! Kavukcu'dan transfer sözleri! 20:58
Özbek'ten kura çekiminin ardından flaş yorum! Özbek'ten kura çekiminin ardından flaş yorum! 20:52
Solskjaer'den flaş Arroyo açıklaması! Solskjaer'den flaş Arroyo açıklaması! 19:29
Samsunspor - Panathinaikos | CANLI Samsunspor - Panathinaikos | CANLI 18:24
G.Saray'ın rakipleri belli oldu! G.Saray'ın rakipleri belli oldu! 18:12
Daha Eski
İşte Singo transferinin sözleşme detayları! İşte Singo transferinin sözleşme detayları! 18:05
G.Saray'ın Ç. Rizespor mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Ç. Rizespor mesaisi sürüyor! 18:04
U. Craiova - RAMS Başakşehir FK | CANLI U. Craiova - RAMS Başakşehir FK | CANLI 17:57
Beşiktaş-Lausanne-Sport | CANLI Beşiktaş-Lausanne-Sport | CANLI 17:48
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! 17:41
Savic: Fatih Tekke bizim için bir şans Savic: Fatih Tekke bizim için bir şans 16:43