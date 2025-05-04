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Rizespor nefes aldı

Karadeniz ekibi, baştan sona üstün oynadığı final gibi maçta, son 13 dakikada Sowe-Olawoyin ikilisiyle şov yaptı. Yeşilmavililer, evinde üst üste 2. kez kazandı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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Rizespor nefes aldı

Süper Lig'de alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Rizespor, Gaziantep FK'yi konuk etti. Maça hızlı başlayan Karadeniz ekibi, 9'da Varesanovic'le gole çok yaklaştı ancak kaleci Dioudis topu kornere çeldi. 19'da Berkay'ın şutunda yine Dioudis, gole izin vermedi. 34'te bu sefer Lungoyi'nin vuruşunu Grbic kornere çeldi. 45+1'de Sowe'un attığı gol, VAR'dan ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Atmacalar, Gaziantep kalesini adeta abluka altına aldı. 50'de Olawoyin, 54'te Zeqiri, Dioudis'i geçemedi. Rize ekibi aradığı golü 77'de buldu. Akintola'nın pasında Sowe, ağları sarstı. 90+4'te de Sowe'un sağdan ceza sahasına kadar girerek çıkardığı pasında topla buluşan Olawoyin'in şutunda top 2. kez filelerle buluştu ve Rizespor, altın değerinde bir üç puanla bitime 4 hafta kala nefes aldı.

Mecit COŞKUN

GALİBİYETİ HAK ETTİK

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, çok iyi bir futbol oynadıklarını vurguladı. Palut, "Ligin sonu geldikçe artık sadece teknik taktik yönünden maçları ele almamak lazım. Takımın üzerinde baskı olduğu bir dönem yaşıyoruz. Takımım 1. dakikadan 90. dakikaya kadar maçı istedi. Bu 3 puan bizi tehlikeli bölgeden biraz uzaklaştırdı" dedi.

DIOUDIS'TEN 8 KURTARIŞ

Rizespor deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan Gaziantep FK'de Yunan kaleci Sokratis Dioudis, farkı önledi. 32 yaşındaki tecrübeli eldiven, 2 gol yemesine rağmen yaptığı 8 kurtarışla farklı yenilgiye engel oldu.

GENEL AVERAJ

Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek ligde kalma yolunda avantaj kazanan Rizespor, rakibiyle ikili averajı da eşitledi. İlk yarıdaki maçı 1-0 kaybeden Atmacalar, evinde kazanarak ikili averajı genel averaja taşıdı.

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