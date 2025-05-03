CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 15:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

Çaykur Rizespor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Olawoyin, Berkay, Varesanovic, Zeqiri, Jurecka, Sowe

Gaziantep FK: Dioudis, M'Bakata, Bruno, Semih, Quentin, Sorescu, Emre, Kozlowski, Maxim, Halil, Okereke

ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

G.Saray'a 17'lik 10 numara!
Mourinho dünya yıldızını istedi! Tadic ve Dzeko gidiyor...
DİĞER
Bu listeyi gören çok şaşırıyor: İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forması giyen futbolcular!
CANLI TAKİP | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti | İşte ölüm nedeni
Mou için flaş karar! Beşiktaş'ı yenemezse...
Ertuğrul Doğan: Osimhen'i alabilirdik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Maximin şoku! F.Bahçe'de Maximin şoku! 15:59
Portsmouth-Hull City maçı saat kaçta? Portsmouth-Hull City maçı saat kaçta? 15:56
G.Saray-Sivasspor maçı detayları! G.Saray-Sivasspor maçı detayları! 15:45
Beşiktaş derbiye hazır! Beşiktaş derbiye hazır! 15:26
A. Efes-Beşiktaş Fibabanka maçı ertelendi A. Efes-Beşiktaş Fibabanka maçı ertelendi 15:23
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı Viviani'nin Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı Viviani'nin 15:20
Daha Eski
Arsenal-Bournemouth maçı ne zaman? Arsenal-Bournemouth maçı ne zaman? 15:19
Ancelotti'den flaş Arda sözleri! Ancelotti'den flaş Arda sözleri! 15:17
Hatayspor-Başakşehir maçı ne zaman? Hatayspor-Başakşehir maçı ne zaman? 14:14
G.Saray'a 17'lik 10 numara! G.Saray'a 17'lik 10 numara! 14:06
G.Saray-Sivasspor maçı detayları! G.Saray-Sivasspor maçı detayları! 13:51
Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman? Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman? 13:47