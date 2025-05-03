Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

Çaykur Rizespor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Olawoyin, Berkay, Varesanovic, Zeqiri, Jurecka, Sowe

Gaziantep FK: Dioudis, M'Bakata, Bruno, Semih, Quentin, Sorescu, Emre, Kozlowski, Maxim, Halil, Okereke

ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.