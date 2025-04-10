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Haberler Rizespor Kazanacağız

Kazanacağız

Ligde 3 maçtır kazanamayan, kupada elendiği Fırtına’ya konuk olacak Atmacalar’ın Macar stoperi, “Son 2 sezonda onları 3 kez yenmeyi başardık. Lig her zaman farklıdır ve hedefimiz kazanmak olacak” diye iddialı konuştu

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Kazanacağız

Süper Lig'in 31. haftasında Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Attila Mocsi, ligde istedikleri noktada olmadıklarını, bu nedenle çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Karadeniz derbisinin hem şehir hem kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Mocsi, "Hem şehir için hem de bizim için çok değerli bir karşılaşma. Trabzonspor açısından da bu böyle. Geçen sezon bize karşı puan alamamışlardı, bu yüzden üzerlerinde belki daha fazla baskı olabilir. Son 2 sezonda onları 3 kez yenmeyi başardık. Şu an ligde istediğimiz noktada değiliz. Bu nedenle çok zorlu bir maç olacak. Bizi çok önemli bir maç bekliyor" dedi.

ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK

Atmacalar'ın 24 yaşındaki stoperi Mocsi, Ziraat Türkiye Kupası'nda hayallerinin gerçekleşmediğine işaret ederek, "Yine de Ziraat Türkiye Kupası maçlarının lig maçlarından farklı olduğunu düşünüyorum. Ziraat Türkiye Kupası'da Trabzonspor karşılaşmasından sonra çok üzülmüştük. Lig her zaman farklıdır ve bizim hedefimiz orada kazanmak olacak. Elbette çok zor bir maç olacak. Trabzonspor'un çok kaliteli bir kadrosu var. Gerçekten iyi bir takım olduklarını söyleyebilirim. Onlar da bizim gibi bu sezon istedikleri sonuçları elde edemediler. Zorlu bir mücadele olacak" diye umut dağıttı.

"SON ANA KADAR İLHAN PALUT'A GÜVENİYORUZ"

"Şu ana kadar istediğimiz sonuçları alamadık ve bundan dolayı mutlu değiliz ama genel olarak buradaki ortamdan memnunum. Futbolda işler bazen böyle oluyor. İki maç kaybedince herkes 'İlhan Palut gitsin' diyor. İki maç kazanınca 'İlhan Palut kral' ilan ediliyor. Bence bu konuda biraz denge olmalı. Hem bizim hem hocamızın nerede olduğumuzu ve ne yaptığımızı daha net görebilmemiz gerekiyor. Şunu açıkça söyleyebilirim ki, biz son ana kadar hocamıza güveniyoruz."

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