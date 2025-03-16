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Haberler Rizespor Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 13:24
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Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geliyor.

Çaykur Rizespor'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Berkay, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Ghezzal, Sowe

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Brazao, Erkan, Ege, Bardhi, Fredy

ÇAYKUR RİZESPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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