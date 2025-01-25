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Haberler Rizespor Samet Rizespor'da

Samet Rizespor'da

Rize, F.Bahçe’den milli stoper Samet Akaydin’le anlaştı. 30 yaşındaki defansla 1.5 yıllık imza atılacağı öğrenildi

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Samet Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Samet Akaydin transferi için Fenerbahçe ve oyuncuyla anlaştı. Sarı-lacivertlilerde, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçındaki hatası sonrası taraftarların sert eleştirileri ve tepkilerine maruz kalan ve takımdaki yerini kaptıran Akaydin beklenildiği gibi veda ediyor. 30 yaşındaki milli futbolcu için Atmacalar, Fenerbahçe ile anlaştı. Karadeniz temsilcisi, Akaydin'le 1.5 yıllık sözleşmede el sıkıştı. Fenerbahçe ile 2026'ya kadar mukavelesi bulunan Samet Akaydin, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 maçta 509 dakika forma giyerken 1 gol attı.

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