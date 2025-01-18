  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Rizespor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyoruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 19:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyoruz

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir FK'ya 2-0 mağlup oldu. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren İlhan Palut, "Keyifli bir karşılaşma olmadı. Kaybetmenin kıyısından bile geçmeyeceğimiz bir oyunu, bir kere daha kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyoruz. Her şeyi iyi yapmıyoruz ama bugün bu sahadan bir takım kaybederek ayrılacaksa, bu Rizespor takımı değil. Futbol bir sonuç oyunu. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Çalışmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş - Reeder Samsunspor | CANLI
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi çalım!
DİĞER
UEFA AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE MAÇ PROGRAMI: Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
Başkan Erdoğan'dan rest: 100 yıllık oyun bozuluyor | PKK ve DEM'e son uyarı: Bölücü terör belası bertaraf edilecek
Gaziantep'te gol sesi çıkmadı!
F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Dybala...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ole Gunnar Solskjaer Tüpraş Stadyumu'nda! Ole Gunnar Solskjaer Tüpraş Stadyumu'nda! 19:37
Volkan Demirel: 4-5 transfer yapmamız lazım Volkan Demirel: 4-5 transfer yapmamız lazım 19:29
Gol düellosunda kazanan Bayern Gol düellosunda kazanan Bayern 19:27
F.Bahçe kafilesi Adana'ya geldi! F.Bahçe kafilesi Adana'ya geldi! 19:13
F.Bahçe'nin 68 maçlık serisi sona erdi! F.Bahçe'nin 68 maçlık serisi sona erdi! 19:11
Alagöz Holding Iğdır FK'dan 9 transfer birden! Alagöz Holding Iğdır FK'dan 9 transfer birden! 18:45
Daha Eski
G.Saray'ın Avrupa mesaisi başladı G.Saray'ın Avrupa mesaisi başladı 18:26
Tierney'den flaş karar! F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Tierney'den flaş karar! F.Bahçe'ye transfer olacak mı? 16:29
Real Betis - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Real Betis - Deportivo Alaves maçı ne zaman? 16:30
BSL'de skandal! 37. saniyede sahadan atıldı BSL'de skandal! 37. saniyede sahadan atıldı 16:35
F.Bahçe'nin Adana kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Adana kafilesi açıklandı! 16:36
Getafe - Barcelona maçı ne zaman? Getafe - Barcelona maçı ne zaman? 16:54