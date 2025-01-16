Kazanacağız

Süper Lig'de Başakşehir'e konuk olacak Çaykur Rizespor'da Cezayirli Ghezzal, maçtan iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi. 32 yaşındaki yıldız forvet, "Bizim elimizde de iyi elementler var. Biz oraya iyi bir sonuç almak için gideceğiz. Umarım bunu gerçekleştirebiliriz. Orada gerçekleştireceğimiz mücadele ile umarım güzel bir maç çıkarıp oradan istediğimizi alırız. Biz oraya kazanmak için gidiyoruz" dedi. Kendi performansını da değerlendiren Ghezzal, "Bireysel anlamda son derece iyi bir hissiyatım var. Son dönemde Beşiktaş'taki gibi bir performans sergileyemedim. Burada üst üste maç çıkartabiliyorum. Bu durum beni gelecek için heyecanlandırıyor" diye umut dağıttı.

POTANSİYELİ İYİ TAKIMIZ

Genel anlamda izlemesi zevkli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Oynamaktan keyif alıyoruz. Potansiyeli iyi bir takımız.