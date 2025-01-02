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Haberler Rizespor Rize’nin gözü Umut Bozok’ta

Rize’nin gözü Umut Bozok’ta

Çaykur Rizespor, Umut Bozok’u kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor’da kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki forvetin listede olduğu belirtildi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Rize’nin gözü Umut Bozok’ta

Süper Lig'de bu sezon 16 maçta sadece 16 gol atan Çaykur Rizespor, hücum hattına takviye yapmak istiyor. Karadeniz temsilcisi, ara transfer döneminde önemli bir ismi gündemine aldı. Çaykur Rizespor, Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Umut Bozok'u transfer listesine dahil etti. Deneyimli forvetin, yeşil-mavili kulüple kısa süre içinde anlaşma sağlaması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu Trabzonspor formasıyla bu sezon umduğunu bulamadı, 4 maça çıktı ve 1 gol attı. Umut Bozok, 2021- 2022 sezonunda Kasımpaşa'da oynarken attığı 20 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

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