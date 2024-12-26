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Haberler Rizespor Forvete Makuch

Forvete Makuch

İkinci devrede hedef büyüten Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Forvete Makuch

İkinci devrede hedef büyüten Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Önceliği hücum hattına veren Atmacalar, santrfor için rotasını Polonya'ya çevirdi. Polonya basınında yer alan haberlere göre; yeşil-mavililer, Rakow'da oynayan Patryk Makuch ile el sıkıştı. Bu sezon Polonya Ekstraklasa Ligi'nde 13 maçta forma giyen 25 yaşındaki golcü, yönetici Hasan Yavuz Bakır ve scout ekibinin uzun süredir radarındaki isimler arasında bulunuyor.

HIZLI VE GÜÇLÜ

Hızı, fizik gücü ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken 1.87 boyundaki Polonyalı santrforun, Karadeniz ekibinin forvet hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Kulüplerin transferde büyük oranda anlaştığı ve genç forvetin kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği vurgulandı. Bu sezon Rakow'da 1 gol, 1 asistle oynayan Makuch, geçtiğimiz sezon ise Cracovia'da 36 maçta beşer gol ve asist yaparken, bu performansıyla Rakow'a transfer oldu.

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