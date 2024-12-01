  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Rizespor Rizespor 3-0 Kayserispor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Rizespor 3-0 Kayserispor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor’u ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadele 3-0 Rizespor galibiyeti ile sonuçlandı. İşte maçın detayları…

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 17:40 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 17:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rizespor 3-0 Kayserispor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'u misafir etti. 1 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başlayan mücadelede Emre Kargın düdük çaldı. Maçın ilk 11'leri şu şekildeydi:

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Papanikolaou, Olawoyin, Varesanovic, Emrecan, Ghezzal, Sowe

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Karimi, Kartal Kayra, Boa Morte, Bahoken

Olawoyin'in asisti ile Emrecan Bulut, 41. dakikada kaydettiği gol ile Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı ev sahibinin üstünlüğü ile sonlandı.

İkinci yarıda Sowe, 71. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Ardından yine Sowe'un 81. dakikadaki golü ile maçın skoru belirlendi: 3-0.

Rizespor, sahasında Kayserispor'u mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kayserispor ise 12 puan ile 16. sırada kalmaya devam etti.

G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu!
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
Suavi kesti belediye seyretti! Ruhsattaki uyarıya rağmen ağaç katliamı yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Blinken'a çok net Suriye mesajı: Terör faaliyetlerine asla izin vermeyiz
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
Boca Juniors'ta dikkat çeken Medina gelişmesi!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bakan Bak, Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti Bakan Bak, Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti 18:12
Beşiktaş deplasmanda farklı kazandı Beşiktaş deplasmanda farklı kazandı 18:08
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 17:30
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi! Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi! 17:28
Hollanda'da zirve yarışında kazanan PSV! Hollanda'da zirve yarışında kazanan PSV! 17:21
Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kafilesi açıklandı! 17:10
Daha Eski
Genoa deplasmanda güldü! Genoa deplasmanda güldü! 16:48
G.Saray deplasmanda kayıp! G.Saray deplasmanda kayıp! 16:34
Boca Juniors'ta dikkat çeken Medina gelişmesi! Boca Juniors'ta dikkat çeken Medina gelişmesi! 16:31
Gabriel Paulista ameliyat oldu! Gabriel Paulista ameliyat oldu! 15:56
Mustafa Reşit Akçay sinirlerine hakim olamadı! Mustafa Reşit Akçay sinirlerine hakim olamadı! 15:53
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kayınpederi hayatını kaybetti TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kayınpederi hayatını kaybetti 15:47