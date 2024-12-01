Rizespor 3-0 Kayserispor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'u misafir etti. 1 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başlayan mücadelede Emre Kargın düdük çaldı. Maçın ilk 11'leri şu şekildeydi:

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Papanikolaou, Olawoyin, Varesanovic, Emrecan, Ghezzal, Sowe

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Karimi, Kartal Kayra, Boa Morte, Bahoken

Olawoyin'in asisti ile Emrecan Bulut, 41. dakikada kaydettiği gol ile Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı ev sahibinin üstünlüğü ile sonlandı.

İkinci yarıda Sowe, 71. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Ardından yine Sowe'un 81. dakikadaki golü ile maçın skoru belirlendi: 3-0.

Rizespor, sahasında Kayserispor'u mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kayserispor ise 12 puan ile 16. sırada kalmaya devam etti.