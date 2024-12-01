Çaykur Rizespor - Kayserispor CANLI İZLE (Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 14. hafta müsabakasında Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:
Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Papanikolaou, Olawoyin, Varesanovic, Emrecan, Ghezzal, Sowe.
Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Karimi, Kartal Kayra, Boa Morte, Bahoken.
RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Kayserispor maçı 1 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.