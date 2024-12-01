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Haberler Rizespor Çaykur Rizespor - Kayserispor CANLI İZLE (Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı canlı anlatım)

Çaykur Rizespor - Kayserispor CANLI İZLE (Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 16:50
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Çaykur Rizespor - Kayserispor CANLI İZLE (Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 14. hafta müsabakasında Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Papanikolaou, Olawoyin, Varesanovic, Emrecan, Ghezzal, Sowe.

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Karimi, Kartal Kayra, Boa Morte, Bahoken.

RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Kayserispor maçı 1 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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