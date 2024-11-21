  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Rizespor Formumu buldum

Formumu buldum

Rizespor’un yıldızı Ghezzal, A Spor’a verdiği röportajda umut dağıttı. "Sezon başında kamp yapmadan geldim. Günden güne iyiye gidiyorum ve en iyi seviyeme çıktığımı düşünüyorum. 90 dakika oynadığım Trabzonspor maçı da göstergesi

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Formumu buldum

Rizespor'un Cezayirli yıldız orta sahası Rachid Ghezzal, A Spor'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz haziran ayında Beşiktaş ile kontratı biten 32 yaşındaki Ghezzal, eylül ayında Karadeniz ekibine 1+1 yıllık imza atmıştı. Yurt dışından teklifler aldığını belirten Ghezzal, "İspanya ve Fransa'dan teklifler aldım ama Süper Lig'i tercih ettim çünkü o takımlar beni heyecanlandırmamıştı. Rizespor'u tercih etme sebeplerimden biri, teknik direktör İlhan Palut'la konuşmuş olmam" dedi.

5 MAÇTA 1 ASİST KATKISI SAĞLADI

Sezon başında takımla kamp yapamamış olmanın sıkıntılarını yaşadığını vurgulayan tecrübeli maestro, "Sezon başında takımla kamp yapamamış olmanın verdiği sıkıntılar vardı, bu yüzden hazır gelememiştim. Günden güne daha iyiye gidiyorum ve en iyi seviyeme çıktığımı düşünüyorum. Son oynadığım ve 3-1 kazandığımız Trabzonspor maçı iyiye gittiğimin göstergesi, 90 dakika oynadım ve maçın tamamını çıkartabildim" diye konuştu. Bu sezon Rizespor'la 5 maça çıkan Ghezzal, 206 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti.

YABANCI OLMAZ

"VAR'ın temel amacı hakem için işleri kolaylaştırmak. Türkiye'de hakemlerin üzerinde ciddi bir baskı oluşuyor ve bu baskıyı yönetmek kolay bir iş değil. Yabancı hakem getirmek, iyi Türk hakemlerini aşağı çekmek olur."

FİNAL OYNARLAR

"Türk futbolunda çok ciddi yatırımlar yapıldı, Osimhen'in gelmiş olması da bunun kanıtı. Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin hatta Beşiktaş'ın yarı final ya da final oynaması mantıklı olur."

F.Bahçe'den dünyayı sarsacak transfer!
Mourinho eski öğrencisiyle bir araya gelecek! İngiliz devinden müjde
DİĞER
SON DAKİKA: Arda Güler'e değerini 3'e katlama fırsatı! Eğer Norveçli yıldızın izinden giderse...
Ayağı 'CIA'sal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHP'ye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?
Antonio G.Saray'a önerildi!
Fenerbahçe'den Archie Brown'a teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var?⚽ 21 Kasım Perşembe Bugün hangi maçlar var?⚽ 21 Kasım Perşembe 07:51
G.Saray Almanya'da farklı mağlup! G.Saray Almanya'da farklı mağlup! 01:26
F.Bahçe Beko, İtalya'da geri döndü! F.Bahçe Beko, İtalya'da geri döndü! 01:11
G.Saray'dan Tyrick Mitchell kapışması! G.Saray'dan Tyrick Mitchell kapışması! 01:11
Hasan Arat: Beşiktaş bir ilki gerçekleştirecek! Hasan Arat: Beşiktaş bir ilki gerçekleştirecek! 01:11
Icardi'den flaş Wanda Nara paylaşımı! Icardi'den flaş Wanda Nara paylaşımı! 01:11
Daha Eski
G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi... G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi... 01:11
"Oyuncularını ölene kadar savunuyor" "Oyuncularını ölene kadar savunuyor" 01:11
Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor 01:11
Doğan'ın listesi divana sunuldu Doğan'ın listesi divana sunuldu 01:11
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması Şenol Güneş'ten transfer açıklaması 01:10
F.Bahçe'de iki isimden müjde! F.Bahçe'de iki isimden müjde! 01:10