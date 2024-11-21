Formumu buldum

Rizespor'un Cezayirli yıldız orta sahası Rachid Ghezzal, A Spor'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz haziran ayında Beşiktaş ile kontratı biten 32 yaşındaki Ghezzal, eylül ayında Karadeniz ekibine 1+1 yıllık imza atmıştı. Yurt dışından teklifler aldığını belirten Ghezzal, "İspanya ve Fransa'dan teklifler aldım ama Süper Lig'i tercih ettim çünkü o takımlar beni heyecanlandırmamıştı. Rizespor'u tercih etme sebeplerimden biri, teknik direktör İlhan Palut'la konuşmuş olmam" dedi.

5 MAÇTA 1 ASİST KATKISI SAĞLADI

Sezon başında takımla kamp yapamamış olmanın sıkıntılarını yaşadığını vurgulayan tecrübeli maestro, "Sezon başında takımla kamp yapamamış olmanın verdiği sıkıntılar vardı, bu yüzden hazır gelememiştim. Günden güne daha iyiye gidiyorum ve en iyi seviyeme çıktığımı düşünüyorum. Son oynadığım ve 3-1 kazandığımız Trabzonspor maçı iyiye gittiğimin göstergesi, 90 dakika oynadım ve maçın tamamını çıkartabildim" diye konuştu. Bu sezon Rizespor'la 5 maça çıkan Ghezzal, 206 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti.

YABANCI OLMAZ

"VAR'ın temel amacı hakem için işleri kolaylaştırmak. Türkiye'de hakemlerin üzerinde ciddi bir baskı oluşuyor ve bu baskıyı yönetmek kolay bir iş değil. Yabancı hakem getirmek, iyi Türk hakemlerini aşağı çekmek olur."

FİNAL OYNARLAR

"Türk futbolunda çok ciddi yatırımlar yapıldı, Osimhen'in gelmiş olması da bunun kanıtı. Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin hatta Beşiktaş'ın yarı final ya da final oynaması mantıklı olur."