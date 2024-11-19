Rize seri istiyor

Sezona kötü bir başlangıç yapan sonrasında ise toparlanan Çaykur Rizespor, milli araya Trabzonspor galibiyetiyle girdi. Ezeli rakibini evinde 3-1 gibi bir skorla deviren Atmacalarda yeni hedef; Eyüpspor karşısında zafer. Milli ara sonrasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'la karşılaşacak olan Karadeniz ekibi, rakibini deplasmanda yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Teknik direktör İlhan Palut'un öğrencilerine; "Çok güzel bir galibiyetle milli araya girdik. Bunun anlamlı olması için Eyüpspor karşısında da kazanmamız gerekiyor. Bunu başaracak kaliteye sahibiz. Rakibimiz iyi bir grafik yakalamış durumda ancak bizim de hedeflerimiz var" diyerek seslendiği öğrenildi. Çaykur Rizespor, şu ana kadar topladığı 13 puanla Süper Lig'in 12. sırasında bulunuyor.

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Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 10 kez ağları havalandıran Ç. Rizespor'da en skorer oyuncu ise Alikulov. Özbek stoper, 3 kez gol sevinci yaşadı. Sowe'un da 2 golü var.