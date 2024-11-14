Öz güven kazandık

Çaykur Rizespor'da Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Karadeniz Derbisi'ni kazanarak milli araya mutlu girdiklerini vurguladı. Bakır, "İlk 12 haftada sendeleme dönemimiz uzun sürdü diyebilirim. Son 4 haftada 3 galibiyet aldık. Bu bizim için güzel oldu. Hem öz güven açısından hem de puan tablosundaki konumumuz açısından. Karadeniz derbisini kazanmamız önemliydi. Hadziahmetovic ve Ghezzal transferleri bizim için çok önemliydi. Aramıza geç katıldılar ama şu anda gelişiyor ve katkı sağlıyorlar" dedi.

OCAK'TA STOPER ALACAĞIZ

Hasan Yavuz Bakır, devre arasında stoper alacaklarını müjdeledi. Bakır, "Amir'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu yok. Ancak sezon sonunda şartlar oluşursa hem Amir hem de Rizespor devam etmek isterse Beşiktaş Kulübü ile görüşürüz ve ortak bir noktada buluşuruz. Devre arasında takviyeler olacak. Çaykur Rizespor olarak devre arasında stoper transfer edeceğiz. Trabzonspor'dan Stefano Denswil gündemimizde yok. Denswil ile sezon öncesinde ilgilendik ve bir istediğimiz oldu" şeklinde konuştu.