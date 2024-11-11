Devamı var

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Trabzonspor'u 3-1 yenen Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, son 4 maçta alınan 3 galibiyete rağmen halen düzlüğe çıkamadıklarını vurguladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor'u 3-1 yenen Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, son 4 maçta alınan 3 galibiyete rağmen halen düzlüğe çıkamadıklarını vurguladı. Palut, "Öyle negatif periyotla lige başladık ki... Son 4 haftada 3 galibiyet fena bir tablo gibi görünmese de o kadar kötü bir periyotla lige girdik ki hala düzlüğe çıkamadık. Son derece dengeli bir şekilde bu maçı karşılamamız gerekiyor. Camia, başta ben ve takım. Hala istediğimiz yerin çok uzaklarında olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Skorları bilemem ama en azından bu istek ve arzuyu diğer maçlara da yansıtmalıyız" dedi.

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