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Haberler Rizespor

Yukarı çıkacağız

“Yere daha sağlam basacağız. Çok daha iyi mücadele etmemiz, çok daha iyi oynamamız lazım ve hâlâ istemediğimiz yerlerdeyiz. Buradan daha yukarılara çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Yukarı çıkacağız

Milli araya Antalyaspor galibiyetiyle giren ve ardından milli ara dönüşünde Bodrum'da da kazanan Rizespor'da kara bulutlar dağıldı. Teknik direktör İlhan Palut, "Son iki haftada galibiyet aldık ama hala ligin kötü başlayan takımlarından birisiyiz. 5 mağlubiyet, 3 galibiyet; durumumuz iyi değil. Bunu düzeltmek için hem daha iyi oynamaya çalışacağız çünkü gerçekten bu yenilgilerden sonra oyuncuların hiçbir şey olmamış gibi performans göstermelerini, baskı altında olmamalarını beklemek çok zor" dedi.

SİVAS'TA PERÇİNLEYECEĞİZ

Süper Lig'de yakaladıkları ivmeyle tırmanışa geçmek istediklerini ve ayaklarının yere daha sağlam basması gerektiğini belirten Palut, "Burada belki yine daha sağlam basacağız. Çok daha iyi mücadele etmemiz, çok daha iyi oynamamız lazım ve hala istemediğimiz yerlerdeyiz. Buradan yukarı çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sivasspor'la deplasmanda çok zor bir maça çıkacağız. Bodrum galibiyetini Sivasspor deplasmanında daha değerli hale getirmek için çaba göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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