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Haberler Rizespor

Sivas’a miniklerden moral ziyareti

Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, kritik mücadelenin hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından geçiş oyunları ve duran top çalışmalarına yer verildi. Kırmızı-beyazlıların dün gerçekleştirdiği antrenmanı Sivas Çilek Kreş ve Anaokulu'nun minik öğrencileri ziyaret edip takıma moral verdi. Futbolcularla tanışan minik öğrenciler keyifli anlar yaşarken, 3 maçtır galip gelemeyen takımda oyuncuların da yüzünü güldürdü.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Sivas’a miniklerden moral ziyareti
Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, kritik mücadelenin hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından geçiş oyunları ve duran top çalışmalarına yer verildi. Kırmızı-beyazlıların dün gerçekleştirdiği antrenmanı Sivas Çilek Kreş ve Anaokulu'nun minik öğrencileri ziyaret edip takıma moral verdi. Futbolcularla tanışan minik öğrenciler keyifli anlar yaşarken, 3 maçtır galip gelemeyen takımda oyuncuların da yüzünü güldürdü.
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