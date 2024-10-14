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Palut: Bodrum’da çıkışımız sürmeli
Beş maçlık yenilgi serisini milli ara öncesinde Antalya galibiyetiyle bitiren Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Bodrumspor ne yaptığını bilen bir takım. Bu ligde maç zorlu geçiyor. Antalya maçıyla nefes aldık. Aleyhimize olan görüntüyü yakalayacağımız bir ivmeyle tersine çevirmek istiyoruz" dedi. Palut, iç yan bağlarında esneme olan Ghezzal'ın tedavisini sürdüğünü söyledi.
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