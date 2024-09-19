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Haberler Rizespor

İlhan Palut çok çalışkan

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, başarıya gitmek için "birlik" vurgusu yaptı. Turgut, "Takımımız her zaman ki gibi güçlü ve çalışmalarına devam ediyor. Hocamız İlhan Palut çok karakterli ve çalışkan. Ayrıca kaliteli olan takımımızı daha da güçlendirdik. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren Çaykur Rizespor'un yukarı doğru gitmesini ümit ediyoruz. Her kesimin birlik ve beraberlik içerisinde destek olmalarını istiyorum" diye konuştu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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İlhan Palut çok çalışkan
Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, başarıya gitmek için "birlik" vurgusu yaptı. Turgut, "Takımımız her zaman ki gibi güçlü ve çalışmalarına devam ediyor. Hocamız İlhan Palut çok karakterli ve çalışkan. Ayrıca kaliteli olan takımımızı daha da güçlendirdik. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren Çaykur Rizespor'un yukarı doğru gitmesini ümit ediyoruz. Her kesimin birlik ve beraberlik içerisinde destek olmalarını istiyorum" diye konuştu.
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