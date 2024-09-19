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Haberler Rizespor

Derbide golüm var

Rize’nin Çekyalı gol kralı Jurecka, Samsun’u gözüne kestirdi. "Galatasaray'a 5-0 kaybettik. Evimizde taraftarlarımıza bunun telafisi olarak bir hediye vermek için kazanmalıyız. Benim için her derbi özeldir. Her derbide gol atmak isterim. Bu derbide de gol atmak istiyorum."

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Derbide golüm var

Süper Lig'in 6. haftasında Pazar günü Samsunspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un Çekyalı yeni golcüsü Vaclav Jurecka, 3 puan sözü verdi. Galatasaray maçında ikinci yarıda oyuna girerek yeşil-mavili formayla siftah yapan Jurecka, transfer sürecini anlattı. Cekyalı santrfor, transferin son gününe kadar beklediğini belirterek, "Avrupa'da birkaç kulüple görüştüm. Çaykur Rizespor'a geldiğim için çok mutluyum. Hayatımda yeni bir sayfa açtım" ifadelerini kullandı.

GOLLER GELECEK

Tecrübeli forvet, Samsunspor maçının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: Galatasaray'a karşı 5-0 kaybettik. Evimizde taraftarlarımıza bunun telafisi olarak bir hediye vermek için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Benim için her derbi maç özeldir. Her derbide gol atmak isterim. Bu derbide de aynı şekilde gol atmak istiyorum. Biraz daha ligi tanımam gerekiyor. Arkadaşlarımla da kimyamızı daha fazla artırmalıyız.

DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ

Galatasaray maçında çok iyi performans gösteremediklerini vurgulayan Jurecka, "Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Bunun daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Daha sıkı ve iyi oynayarak performans ımızı geliştireceğimize inanıyorum" dedi.

ÇEKYA KRALI

Atmacalar'ın Slavia Prag'dan kadrosuna kattığı Jurecka, son iki sezonun gol kralı apoletiyle Karadeniz'e geldi. Jurecka, geçtiğimiz sezon 44 maçta 22 gol, 7 asist yaptı. 2022-23'te 20, geçen sezon 19 kez ağları havalandırarak gol krallığı tahtını kimseye bırakmadı.

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