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Haberler Rizespor

Rizeli Ghezzal

Beşiktaş’la yollarını ayıran Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor’la anlaştı. Oyuncuya 850 bin euro garanti ücret verilecek. Sözleşmede ayrıca 150 bin euro başarı bonusu olacak.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Rizeli Ghezzal

Bugün Galatasaray'a konuk olacak olan Çaykur Rizespor, transferin son gününde bombayı patlattı. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş'la yollarını ayıran Cezayirli yıldız Rashid Ghezzal'ı kadrosuna kattı. Dün İstanbul Fulya'da sağlık kontrollerinden geçen 32 yaşındaki oyuncu, ardından kendisini Çaykur Rizespor'a bağlayan imzayı attı. Rashid Ghezzal'ın bugünkü Galatasaray maçını tribünden takip edeceği de belirtildi.

PALUT İKNA ETTİ

Beşiktaş'ta 4 yıl forma giyen Rachid Ghezzal, daha önce de Süper Lig'den teklifler aldı. Ancak Cezayirli yıldızı ikna eden Atmacalar oldu. Özellikle teknik direktör İlhan Palut'un Ghezzal'la bizzat görüştüğü ve planlarından bahsettiği ve oyuncuyu ikna ettiği öğrenildi. 2020-2021 sezonunda İngiliz ekibi Leicester City'den Beşiktaş'a Transfer olan Rashid Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı.

Beşiktaş'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlı forma altında tam 123 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 17 kez ağları sarsan Cezayirli, 33 defa da gol pası verdi. Ghezzal, geçen sezon ise sakatlıklarla uğraşmıştı

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