Son atmaca Ivo Grbic

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, kalesine önemli bir takviye yaptı. Karadeniz ekibi, uzun süredir arayışta olduğu bölgeyi Hırvat eldiven Ivo Grbic'le güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, Sheffield United'dan kaleci İvo Girbic'i kadrosuna kattı. Sheffield ile yapılan anlaşmanın ardından 28 yaşındaki kaleci sağlık kontrolünden geçti. Grbic, ardından 1 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Yeni transferimiz Grbic'e "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

2 KEZ MİLLİ OLDU

Kariyerine Hajduk Split'te başlayan 28 yaşındaki eldiven, önemli ekiplerde görev yaptı. Sırasıyla Atletico Madrid, Lille ve Sheffield United'da oynayan Grbic, geçen sezonun devre arasında geldiği Sheffield'da 11 karşılaşmaya çıktı. 1.95'lik eldiven, Hırvatistan Milli Takımı'nda ise 2 kez şans buldu. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Dalic'in kadroya aldığı tecrübeli kaleci, Malta ve Rusya maçlarında kaleyi korudu. Dünya Kupası'nda ise kadroda yer aldı fakat forma şansı bulamadı.

STATTA POZU VERDİ

Çaykur Rizespor Grbic için video hazırladı. Sosyal medya hesabından yapılan videoda, Çaykur Didi Stadyumu'ndaki soyunma odasında mavi- yeşilli formayı giyen 28 yaşındaki eldiven, daha sonra yeşil sahaya çıktı. Grbic, Rizesporlu yeni transferlerin klasik hale gelen Atmaca pozunu verdi.