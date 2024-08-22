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F.Bahce’yi yeneceğiz

Fenerbahçe’yi mağlup edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü yeni oyuncularımız da geldi. Takımımız güçlendi. Maçtan üç puan almaya odaklandık.”

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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F.Bahce’yi yeneceğiz

Adana deplasmanından 3 puanla dönen Rizespor, evinde ağırlayacağı güçlü rakibi Fenerbahçe'ye galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Atmacalar'ın 28 yaşındaki Nijeryalı sağ açığı Akintola, "Ben, Fenerbahçe'yi mağlup edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü yeni oyuncularımız da geldi. Takımımız güçlendi. Bunu kullanarak Fenerbahçe maçından üç puan almaya odaklanmış durumdayız" dedi

EN İYİ HOCA; İLHAN HOCA

Taraftar desteğiyle birlikte galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan tecrübeli kanat oyuncusu, "Taraftarlarımızla birlikte güzel bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için en iyi hoca, İlhan hocamızdır. Tabi ki Mourinho ünlü bir hoca. Bizler için önemli olan şey hocamızın bize söyledikleridir" diye umut dağıttı.

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