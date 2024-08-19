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Çaykur Rizespor’da Benhur Keser şoku!

Çaykur Rizespor’un kanat oyuncusu Benhur Keser, antrenmanda yaşadığı sakatlıktan ötürü en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 16:44
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Çaykur Rizespor’da Benhur Keser şoku!

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçı hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kanat oyuncusu Benhur Keser sakatlık geçirdi.

Arka adele sakatlığı yaşayan Benhur Keser'in yapılan muaynesinde sonucunda hamstring grubu kaslarından semimembranosus kası tendonunda kısmi yırtık tespit edildi. Keser'in sakatlığı neticesinde ameliyat olmasına karar verildi. Başarılı kanat oyuncusu Keser'in sahalara geri dönüşü 6 ila 12 hafta olacağı belirtildi.

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