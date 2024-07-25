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Amir atağı

Jonjo Shelvey’le anlaşamayan Atmacalar’da İlhan Palut’un Konyaspor’dan eski öğrencisinin kiralanmasını talep ettiği öğrenildi. Karadeniz ekibi de vakit kaybetmeden girişimlere başladı

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Amir atağı

Çaykur Rizespor, geçen sezon takımın en çok dikkat çeken ismi olan, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiraladığı İngiliz yıldızı Shelvey'le tekrar anlaşamayınca rotasını yurt içine çevirdi. Teknik direktör İlhan Palut, Konyaspor'dan eski öğrencisi Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'tan kiralanmasını istedi. Karadeniz ekibinin kurmayları Palut'un raporu doğrultusunda transfer için girişimlere başladı. Başarılı teknik adam, Konyaspor'da görev yaparken 27 yaşındaki Boşnak ön libero için sık sık övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

GEÇEN SEZON DONDURULDU

Amir Hadziahmetovic, Trendyol Süper Lig'de 2022-2023 devre arasında 3.2 milyon Euro bonservis karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon ise yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve sözleşmesi dondurulan tecrübeli dinamo, ikinci devrede siyah-beyazlılarda forma giymezken, sakatlanana kadar boy gösterdiği 30 maçta 6 asist katkısı sağladı. Boşnak ön libero, orta saha sol ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Hadziahmetovic, 30 kez Bosna Hersek Milli Takımı formasını giydi.

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