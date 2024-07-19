Austria Klagenfurt - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Austria Klagenfurt - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Austria Klagenfurt ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Austria Klagenfurt - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUSTRİA KLAGENFURT - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Austria Klagenfurt - Rizespor maçı 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.