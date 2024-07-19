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Austria Klagenfurt - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Austria Klagenfurt ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Austria Klagenfurt - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 16:51
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Austria Klagenfurt - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Austria Klagenfurt - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Austria Klagenfurt ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Austria Klagenfurt - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUSTRİA KLAGENFURT - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Austria Klagenfurt - Rizespor maçı 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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