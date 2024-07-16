Serdar Aziz Çaykur Rize'ye

2024-25 sezonunda üst sıralarda yer almak ve adından söz ettirmek isteyen Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Karadeniz ekibinin, Fenerbahçe yönetimi ile görüşerek ayrılan 33 yaşındaki stoper Serdar Aziz ile büyük oranda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Serdar Aziz'in bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'nin, oyuncunun Rizespor'a transferine kolaylık sağlayacağı belirtiliyor. Maaş konusunda son detayların konuşulduğu Serdar Aziz ile 1+1 yıllık anlaşma üzerinde mutabakata varan yönetimin son pürüzlerin ardından oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirip imza attıracağı gelen bilgiler arasında. Sarı lacivertli takım ile toplamda 135 maça çıkan tecrübeli futbolcu 11 gol attı ve 6 da asist yaptı. 1.83 boyundaki stoperin mevcut güncel piyasa değeri 600 bin euro. İlhan Palut, Serdar Aziz ile bir görüşme gerçekleştirdi.