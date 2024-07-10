Rizespor atakta

Yunan ön libero Papanikolaou ile Gambiyalı santrfor Sowe'yi kadrosuna katan Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'un raporu ve scout ekibinin önerileri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Atmacalar, 3 ismi gündemine aldı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den Umut Nayir ve Serdar Aziz'in yanı sıra Sporting Lizbon'dan Fernandes için girişimlere başladı.

SLOVENYA'YA YETİŞECEK

Serdar Aziz ve Umut Nayir için pazarlıktaki yeşil-mavililerin, bonservisi elindeki Fernandes'ten de cevap beklediği öğrenildi. Transferlerin Slovenya kampına yetiştirilmesi hedefleniyor. Geçen sezon Pendik'e kiralanan 30 yaşındaki Nayir, 31 maçta 5 gol, 1 asist yaptı. 33 yaşındaki Aziz, 20 maçta 1 gol, 2 asistle oynarken, 21 yaşındaki Fernandes 23 maça çıktı.

EMİRHAN'A İKİ KULÜP TALİP

Çaykur Rizespor yöneticisi Hasan Bakır, transferin gözdesi olan Emirhan Topçu hakkında konuştu. Bakır, "İspanya ve İtalya'dan iki kulüp Emirhan'ı istiyor. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. 23 yaşındaki stoper, geçen sezon 32 maçta 1 gol, 4 asist katkısı sağladı.