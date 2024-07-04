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Benhur Keser iddialı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Çaykur Rizespor'un 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Benhur Keser açıklamalarda bulundu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Benhur Keser iddialı

Geçen sezonki Fenerbahçe maçında sakatlanan Benhur, "Geçen sezon goller, asistler ve galibiyetlerde önemli rol oynadığım. Oyuncu arkadaşlarım ve teknik ekibin destekleriyle her şey güzel giderken Fenerbahçe maçında ağır bir sakatlık yaşadım. Ameliyat sonrası 3-4 ay futboldan uzaktım. Yurt dışında iyi bir tedavi süreci geçirdim. Şimdi döndüm ve çalışmalarıma yüksek hızda devam ediyorum. Takımıma katılmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Benhur, "Futbolda dün yok, bugün var. Geçen sezon iyi ya da kötü performans, ağır sakatlığımı unutuyor sünger çekiyorum" diye konuştu.

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