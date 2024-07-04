Ali Sowe Rizespor'a

Yeni sezonda iddialı olmak isteyen Çaykur Rizespor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Son 2 sezonda Ankaragücü'nde kiralık forma giyen Ali Sowe için Karadeniz ekibi devreye girdi. Bonservisi Rusya'nın Rostov kulübünde olan Gambiyalı forvet için anlaşma zemini yakalayan Çaykur Rizespor, önemli bir adım attı. Hem Rostov'u hem de Ali Sowe'u ikna eden mavi yeşillilerin 30 yaşındaki futbolcuyu Erzurum'daki sezon başı kampının kadrosuna dahil edeceği kaydedildi.

BİRÇOK KULÜP İSTİYORDU

2022-2023 v 2023-2024 sezonlarında Ankaragücü'nde oynayan Ali Sowe, 66 resmi maça çıkarken 22 gol attı, 8 asist yaptı. Özellikle Ankaragücü'nün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlarda golleriyle dikkat çeken Ali Sowe, kupada çıktığı 7 maçta 4 gol kaydetti. Deneyimli yıldızı, Süper Lig'de Göztepe ve Antalyaspor ile 1. Lig'den de Kocaelispor ve Iğdır FK da yakından takip ediyor, kadrosuna katmak istiyordu.