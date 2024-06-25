Haberler Rizespor Sowe Rize’ye

Sowe Rize’ye

Atmacalar, bonservisi Rus ekibi Rostov’da olan, ligden düşen başkent ekibinde 2 sezondur kiralık oynayan 29 yaşındaki Gambiyalı santrfor için şartlarını zorluyor.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 06:50
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Sowe Rize’ye

Süper Lig'de harcama limitinde ilk 5'teki Çaykur Rizespor, güçlü bir kadro için kolları sıvadı. Atmacalar'ın Süper Lig'den düşen Ankaragücü'nün forveti Ali Sowe ile ilgilendiği öğrenildi. Gambiyalı golcüyle görüşmelerde bulunan yeşilmavili yönetimin, olumlu yanıt aldığı bildirildi. Futbol kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen 29 yaşındaki Sowe'yle sarı-lacivertlilerin yanı sıra birçok kulübün ilgilendiği de vurgulandı. Başkent ekibinin, Rus ekibi Rostov'da kontratının son yılına giren tecrübeli golcü için tüm şartlarını zorladığı belirtildi.

İTALYA'DA 3 TAKIMDA OYNADI

ALİ Sowe, Rus ekibi Rostov'dan kiralık olarak geldiği Ankaragücü'nde 2022-23'te 36 maçta 16 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekmiş, sarı-lacivertliler de tekrar kiralama yoluna gitmişti. Kariyerinde İtalya'da Chievo Verona, Modena, Lecce, Arnavutluk'ta KF Skenderbeu ve Bulgaristan'da CSKA Sofya gibi takımlarda da görev yapan Ali Sowe, 9 kez de Gambiya Milli Takımı'nda boy gösterdi. Yıldız forvet, geçtiğimiz sezon ise forma giydiği 30 karşılaşmada 6 gol, 4 asistlik performansına rağmen, takımının düşmesine engel olamadı.

TRANSFERLER PALUT'TAN

Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, tüm planlarının Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi. Transferin yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Turgut, "Transferde hocamızın isteklerini çok önemsiyoruz. Bilgisi ve yönlendirmesi eşliğinde çalışıyoruz" dedi.

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