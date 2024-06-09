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Soner Dikmen’e Rizespor talip
Yeni sezonda hedefini Avrupa potası olarak belirleyen Çaykur Rizespor, transferde kilit bölgelere nokta atışı takviyeler gerçekleştirmeyi planlıyor. Konyaspor ile sözleşmesi biten tecrübeli orta saha Soner Dikmen'e Rizespor talip oldu. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu teknik direktör İlhan Palut'un çok istediği ve Soner'in de Karadeniz ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 40 resmi maça çıkan Soner, 1 gol atma başarısı gösterdi.
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