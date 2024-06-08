Haberler Rizespor Gözler Shelvey’de

Gözler Shelvey’de

Rizespor’a imza atacak olan İlhan Palut, geçen sezon kiralık oynayan takımın yıldızı Shelvey için teklif sunduklarını ve İngiliz dinamonun kararını beklediklerini söyledi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Gözler Shelvey’de

Süper Lig'in flaş takımı olan Ç.Rizespor'da bu başarının mimarlarından olan teknik direktör İlhan Palut, yeni sezon çalışmaları için bilgi verdi. Geçen sezon 33 maçta 3 gol, 7 asistle dikkatleri üzerine çeken N.Forest'tan kiralanan İngiliz orta saha Shelvey konusunda Palut, "Shelvey ve menajerine teklif sunduk. Oyuncu cephesinden gelecek kararı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

EMİRHAN İÇİN SON HAFTA

İlhan Palut, İspanyol takımlarının radarındaki 23 yaşındaki başarılı stoperleri Emirhan Topçu'yu da takımında görmek istediğini belirtti. Palut, "Emirhan Topçu'ya sezon içerisinde transfer teklifleri geldi. Önümüzdeki 1 hafta Emirhan için belirleyici bir süreç olacaktır. Ben, Emirhan ile çalışmak istiyorum. Ancak takımımızda olmayacaksa da alternatifi için transfer çalışmalarımıza başlamamız gerekli" diye konuştu.

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