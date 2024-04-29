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Çaykur Rize'ye 90+9 şoku

Avrupa’yı hedefleyen Ç.Rize, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta Ankaragücü’ne 90+9’da yakalandı, mücadele 2-2 bitti

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Çaykur Rize'ye 90+9 şoku

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Çaykur Rizespor, 25. dakikada Adolfo Gaich ve 32. dakikada Ibrahim Olawoyin'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. MKE Ankaragücü'nde Riad Bajic, 56. dakikada farkı 1'e indirdi. 90+9'da Garry Rodrigues, beraberlik golünü attı. Çaykur Rizespor, puanını 49'a yükseltti ve Avrupa Konferans Ligi iddiasını sürdürdü. 10 deplasmandır kazanamayan Ankaragücü ise puanını 38'e yaptı.

İlhan Palut ve Emre Belözoğlu maç sonrası uzun süre hararetli bir şekilde uzun süre tartıştı. Palut'un eliyle bir bölgeyi işaret ederek bir şeyler söylemesi dikkat çekti.

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