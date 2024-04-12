Haberler Rizespor Avrupa aşkına

Avrupa aşkına

“Artık devamlılığı olan galibiyet serisi istiyoruz. Puanlar için elimizden geleni ortaya koyacağız. Yapabileceğimizin en iyisini yaparsak geleceğimiz yer belli”

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Avrupa aşkına

Avrupa kupalarını hedefleyen Rizespor, Antalyaspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Her puanın hedefleri için değerli olduğunu vurgulayan teknik direktör İlhan Palut, "Çok iyi hazırlanmamız, yüksek tempoda oynamamız gerekiyor. İstanbulspor karşısında uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti aldık. Artık devamlılığı olan galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Puanlar için elimizden geleni ortaya koyacağız" dedi. Futbolda gelecek için net mesajların doğru olmadığına değinen İlhan Palut, sadece güne konsantre olduklarının altını çizdi. Başarılı çalıştırıcı, "Kalan maçlar büyük oranda rakiplerimizle ama şu anda sadece Antalyaspor maçına odaklanmış durumdayız. Takımımız yaklaşık bir ay önce Avrupa hedefi stresine girdi. Çok güzel bir heyecan ama Avrupa stresini genç takımın omuzuna çok erken bıraktık. Bence maç maç bakmalıyız. Yapabileceğimizin en iyisini yaparsak geleceğimiz nokta belli" şeklinde konuştu.

KONTRAT MÜJDESİ

İlhan Palut, kontratının biteceğinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: Hiçbir zaman ayrılacakmış gibi düşünerek çalışmıyoruz. Şu an için hiçbir sıkıntı yok. Benim bu duruma konsantrasyonum yok ama böyle bir gündemin de olduğunu biliyorum. Yönetim kurulu başta olmak üzere hepimiz, 'Bu seneyi en iyi nerede bitirebiliriz?' konsantrasyonu içindeyiz.

RİZE'DE 3 EKSİK

Teknik Direktör İlhan Palut, Pazar günü sahalarında oynayacakları Antalyaspor maçı öncesinde eksik futbolcuları hakkında da bilgilendirme yaptı. İlhan Palut, Laine, Benhur Keser ve Mithat Pala'nın sakat olduğunu ve maçta forma giyemeyeceğini söyledi.

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