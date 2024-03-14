Hojer’den gözdağı

Tecrübeli savunmacı, "Çok zor bir maçı geride bıraktık. Belki güzel bir gol attım ama aynı zamanda penaltı yaptırdım. Bunu unutturmak lazım ve mümkünse o maçtan dersler çıkarmamız gerekiyor. Galatasaray ve diğer büyük takımları ele alırsak ciddi iyi periyotlar oynadık. Önemli olan oynadığınız iyi periyotları 90 dakikaya yayabilmek. Bunu yapabilecek kapasitemiz var. İçerideki gücümüzü tekrardan gösterip, içerideki iyi gidişatımızı Gaziantep FK maçında devam ettirmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.