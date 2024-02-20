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Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan ve Benhur Keser açıklaması

Çaykur Rizespor'dan Süper Lig'in 26'ncı haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Gökhan Akkan ve mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Benhur Keser'in son durumları hakkında açıklama geldi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 17:57
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Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan ve Benhur Keser açıklaması

Çaykur Rizespor'dan Süper Lig'in 26'ncı haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Gökhan Akkan ve mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Benhur Keser'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Uyluk arka adelisinde yırtık tespit edilen Benhur Keser'in ameliyat planlanmasının yapıdığı, Gökhan Akkan'ın ise arka adelesinde zorlanma olduğu ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Öte yandan Benhur Keser'in 2 ile 4 ay arasında sahalara dönemesi beklenirken, deneyimli file bekçisi Gökhan Akkan'ın Samsunspor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor.

Yeşil- mavili kulüpten sakat oyuncular hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

16.02.2024 tarihinde son antrenmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan oyuncumuz ertesi gün yapılan tetkikinde arka adalesinde hafif bir zorlama tespit edilmesine rağmen maç öncesi ısınmada kendini denemek istemiş fakat ağrısının artması üzerine riske edilmeyerek kadrodan çıkartılmıştır.

Yapılan 3 günlük tedaviye rağmen ağrıları tamamen geçmeyen oyuncunun takım antrenmanına katılması uygun görülmeyerek tedavisine devam edilmektedir. Futbolcumuz Yılport Samsunspor maçına yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

17.02.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Benhur Keser'in yapılan muayene ve detaylı tetkikleri sonucunda Hamstring ( uyluk arka adele) grubu semimembranous kasında izole musculotendinous junction ( kas tendon kavşağı) total'e yakın rüptür tespit edilmiştir.

Yapılan çoklu konsültasyonlar sonrasında ameliyat açısından planlama yapılmıştır. Tahmini geri dönüşü 2-4 ay olarak öngörülmektedir. Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygılarımızla duyurulur."

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