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Sürpriz olur

Rizespor yöneticisi Bakır: F.Bahçe’den puan almamamız sürpriz olur

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Sürpriz olur

Galatasaray'la puan puana şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'yi ağırlayacak Rizespor'da yönetici Hasan Bakır, umut dağıttı. 3 maçtır galibiyete hasret kalan, sahasında son 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Atmacalar'da yönetici Bakır, "Süper Lig'de iyi bir sezon geçiriyoruz. Fenerbahçe'den puan almamamız sürpriz olur" diye iddialı konuştu.

Hasan Bakır, TFF'den yazı gelen stat zemininin durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Bakır, "TFF'den bize de yazı geldi. Zeminin futbol oynamaya müsait olmadığı bildirildi. Yaptığımız kısa süreli çalışmayla bütün sorunları giderdik. Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan testler neticesinde maçın oynanmasına engel bir durum olmadığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

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