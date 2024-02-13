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Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor 26. hafta karşılaşmasında sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlılarına başladı. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 12:02
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Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 26. haftasında sahasında 17 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, ikiye iki dar alan mücadelesi ile devam etti. İdman, yarı sahada çift kale maç ve dayanıklılık koşusuyla son buldu. Sivasspor karşısında 90 dakika oynayan oyuncular yenileme antrenmanıyla günü tamamladı.

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