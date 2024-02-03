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Rizespor teknik direktörü İlhan Palut'tan transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor evinde Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü İlhan Palut karşılaşma sonrası transfer hakkında konuştu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 17:01
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Rizespor teknik direktörü İlhan Palut'tan transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Maçın özeti; ofansif anlamda daha agresif, bitirici olmamız gerekiyordu, defansif manada takım savunması yaparken sertliğimizi biraz daha artırmamız gerekiyor." dedi.

İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeteri kadar hücum girişimi yakaladıklarını ancak sonunu getiremediklerini belirtti.

İkinci yarının başında uzunca süre oyunu kontrol ettiklerine değinen Palut, "Bunu bir şekilde sonuçlandıramadık. Rakibimiz de son anlarda gelmeye başladı. Adam savunması yapmakta zorlandık. Pozisyon buldular. Sonuç olarak iki takım da gol atmayı başaramadı. Maçta biraz daha tempo yapsak karşılaşmayı kazanabilirdik ama bir yandan savunma yönünden hiçbir şekilde kendimizi güvende hissetmedik. Maçın özeti; ofansif anlamda daha agresif, bitirici olmamız gerekiyordu, defansif manada takım savunması yaparken sertliğimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. Fazla fırsat, fazla geçiş şansı tanıdık." diye konuştu.

Her puanın değerli olduğunun altını çizen Palut, "Çalışmalara devam edeceğiz. Aldığımız bir puan da değerli, kaybettiğimiz 2 puan da önemli. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı ama daha iyisini yapabilir, olmalıyız. Oyuncularımızın biraz daha kararlı, agresif olmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğine değinen Palut, üç bölgeye transfer planlaması yaptıklarını, takımdan göndermeyi düşündükleri oyuncu olmadığını dile getirdi.

Palut, VAR kayıtlarının açıklanacak olmasını da şeffaflık açısından değerli bulduğunu sözlerine ekledi.

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