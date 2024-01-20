Haberler Rizespor İlhan Palut: Çok ekstrem bir gol yedik

İlhan Palut: Çok ekstrem bir gol yedik

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Maalesef maçın sonlarına doğru çok ekstrem bir gol yedik ve mağlup olduk." dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 19:38
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İlhan Palut: Çok ekstrem bir gol yedik

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için önemli maç olduğunu söyledi.

Alanyaspor deplasmanına iyi bir sonuç için geldiklerini dile getiren Palut, "Maç öncesinde, pozitif futbol oynamaya çalışan iki takımın mücadelesi, seyir zevki yüksek bir maç ortaya çıkabilir demiştim. İlk yarı dengeli geçti. Belki bizim tarafımıza daha yakın bir oyun vardı. Bu dengeli durumu tercih ettik, ancak top rakipteyken savunmamızı daha agresif, dikkatli ve güçlü yapmalıydık. Bu bizim eksiğimizdi." dedi.

Karşılaşmada öne geçtikten sonra rakip takımın baskısını artırdığını ve beraberlik golünü bulduğunu anlatan Palut, şöyle konuştu:

"1-1'den sonra oyunu dengeledik, ancak maalesef maçın sonlarına doğru çok ekstrem bir gol yedik ve mağlup olduk. Genel anlamda takımın hücum performansından memnunum, ancak top bizdeyken performansımızı geliştirmeliyiz. Top rakipteyken beklentimiz çok daha agresif ve güçlü savunma yapabilen bir takım. Bu konu üzerine eğilip, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Alanyaspor'u tebrik ediyorum."

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