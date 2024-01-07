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Hatay’ı Varesanovic ve Olawoyin’in golleriyle geçen Atmaca, yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti. Hatayspor’un galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Rize doludizgin

Süper Lig'in flaş ekibi Çaykur Rizespor, Hatayspor'a da şans tanımadı. Bu sezon evinde fırtına gibi esen mavi-yeşilli takım, taraftarı önünde çıktığı mücadeleden 2-0'lık zaferle ayrıldı. Perdeyi açan golün 19. dakikada Dal Varesanovic'ten geldiği karşılaşmada, son sözü 82. dakikarda Olawoyin söyledi. Evinde üst üste 4. zaferini yaşayan Çaykur Rizespor, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkarttı. İlhan Palut'un öğrencileri puanını ise 29'a yükselterek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. Kötü gidişe dur diyemeyen Hatayspor'un galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı. Bordo-beyazlılar, 11 Kasım 2023'teki Galatasaray maçından beri kazanamıyor.

PALUT: DEĞERLİ BİR GALİBİYET

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Maçın genelinde rakibe pozisyon vermediklerini belirten Palut, "Değerli bir galibiyet oldu. Yoğun maç trafiği girişinde bizim için üç puan değerliydi. Çok kısa zamanımız var. Tekrar önümüzdeki maça hazırlanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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