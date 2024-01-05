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Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Rizespor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 09:58 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 10:10
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Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Rizespor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Rizespor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Hatayspor maçı 6 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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